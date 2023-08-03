Туркомпании РФ прекратили продажу шоп-туров в Беларусь

Российские туроператоры прекратили продажу шопинг-туров в Беларусь в связи с падением спроса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Нет уже такого", - заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
По ее словам, сейчас россияне закупаются одеждой ушедших из России брендов в ОАЭ и Турции.
"Это не поездки с целью шопинга как такового, как это было в Милане, но во время отдыха этому уделяется больше внимания, и увеличивающаяся доля этого внимания пришлась на Дубай, Стамбул и Турцию в целом", - объяснила она.
Ломидзе также сообщила, что туроператоры прекратили продажу туров в страны СНГ за оформлением банковских карт зарубежных банков.
"Туров таких уже нет, люди решают свои вопросы сами, выезжая в Казахстан. Потому что там можно в банках без посредников решить", - подчеркнула Ломидзе.