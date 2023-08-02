Казахстан денонсировал соглашение с Беларусью о конвертируемости курсов нацвалют

Казахстан решил денонсировать соглашение с Беларусью о взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют.

«Денонсировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь, Национальным Банком Республики Беларусь о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и белорусского рубля, совершенное в Минске 17 января 1996 года», - говорится в постановлении правительства Казахстана от 26 июля 2023 года.