Доллар и юань растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 2 августа 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,3 копейки, или на 0,43%, до 3,0503 рубля при текущем объёме $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,3 копейки, или на 0,09%, до 3,3132 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 50,2 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 0,64 копейки, или на 0,15%, до 4,2490 рубля за 10 юаней при текущем объёме 1 млн. юаней.