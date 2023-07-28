В Украине освободили от НДС и пошлин тепловизоры и ряд товаров для обороны

ерховная Рада на заседании в пятницу, 28 июля, приняла в целом законопроекты №9467 и №9468, освобождающие от НДС и пошлины ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Законопроекты № 9467 и № 9468 о внесении изменений в переходные положения Налогового кодекса, касающиеся особенностей ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны, поддержали 294 и 301 народных депутата соответственно.

В частности, проектами законов освобождаются от НДС и пошлины такие товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины: тепловизорные бинокли; монокуляры; бинокуляры; приборы ночного видения; дальномеры.