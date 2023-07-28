Последнее обновление: 28.07.2023 17:46

Президент Кыргызстана разрешил размещение майнинг-фермы на ГЭС

В Кыргызстане разместят устройства для добычи криптовалют на Камбар-Атинской ГЭС-2 с одобрения президента Садыра Жапарова. Об этом он заявил в интервью агентству «Кабар».

По словам главы государства, электростанция генерирует 120 МВт электроэнергии, из которых по назначению используется только 90 МВт. Жапаров подчеркнул, что страна потеряла около 3,2 млрд сомов (~ ₽3,3 млрд) потенциального дохода из-за неиспользованных мощностей.

Разработкой концепции и ее реализацией на ГЭС займется частный инвестор, отметил президент. Ее стоимость оценили в $20 млн. Сам процесс добычи автоматизируют и поставят на государственный контроль.

На вопрос о тарифах для майнеров Жапаров заявил, что они работают по «самым высоким» ставкам — 5,04 сома за 1 кВт. Однако в теплое время года потребление электроэнергии снижается, поэтому добытчики цифровых активов могут заниматься своей деятельностью на специальных участках при более мягких условиях.

«Если в зимний период будет ощущаться нехватка [энергии], то мы приостановим работу таких ферм. Остальные девять месяцев они могут функционировать», - отметил Жапаров.

В 2021 году Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые тарифы на электричество, которые предусматривают повышение цен для осуществления майнинговой деятельности.



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