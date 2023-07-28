Мировые продажи Toyota выросли до почти 5 млн автомобилей в первой половине года

Автопроизводитель Toyota Motor заявил, что продал на 5,1% больше автомобилей в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовало ослабление ограничений на поставки полупроводников и особенно сильный спрос в Японии. Об этом пишет Reuters.

За шесть месяцев компания продала около 4,9 миллиона автомобилей во всем мире, включая роскошный бренд Lexus, по сравнению с примерно 4,7 миллионов автомобилей за аналогичный период 2022 года.

Продажи Toyota в Японии подскочили на 33,2% до 878 215 единиц за этот период по сравнению с предыдущим годом, тогда как продажи в США снизились на 0,7% до чуть более 1 миллиона автомобилей, а в Азии сократились на полпроцента до около 1,5 миллиона единиц.

В июне мировые продажи выросли на 10% до 898 947 единиц благодаря растущему спросу, в том числе на электрифицированные транспортные средства, такие как гибриды, на таких ключевых рынках, как США и Европа.

В июне продажи в Китае показали первое месячное снижение за последние три месяца, упав на 12,8% в годовом измерении, до 174 548 автомобилей. За январь-июнь продажи в Китае упали на 2,8%.

Мировые продажи гибридных электромобилей выросли на 37,6% в годовом измерении - до 292 131 единицы, что составляет чуть менее трети от общего количества автомобилей, проданных в мире в прошлом месяце.