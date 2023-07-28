«Возрастные» доплаты к пенсиям в Беларуси увеличатся с 1 августа

С 1 августа увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше.

По данным Минтруда и соцзащиты, размер этих выплат составит: для лиц в возрасте 75 -79 лет - 68,33 рубля, 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 136,65 рубля, а при наличии инвалидности I группы – 182,20 рубля.

Расходы на их финансирование в августе составят около 55 млн рублей, в том числе около 1,9 млн рублей на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на «возрастные доплаты» в 2023 году составят около 642 млн рублей.