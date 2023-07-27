Последнее обновление: 27.07.2023 17:44

На рынок РФ выйдет майнинговая компания из Ирана

Регулируемая майнинговая платформа Dara Miner из Ирана заключила стратегическое партнерство с российским оператором дата-центров BitRiver. Об этом сообщает РБК.

Стороны договорились о предоставлении частным иранским клиентам доступа к добыче биткоина в России.

Они смогут воспользоваться услугой майнинга «под ключ», включая хостинг и обслуживание оборудования.

BitRiver прогнозирует, что в течение года иранские пользователи задействуют до 150 МВт из 1 ГВт российских вычислительных мощностей.

В феврале Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver.



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