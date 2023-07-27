Минфин России запустит ювелирный маркетплейс в 2024 году

Онлайн-платформа для торговли ювелирными изделиями стран ЕАЭС начнет свою работу в марте 2024 года, сообщили «Известиям» в Министерстве финансов России.

«На онлайн-площадке покупатель сможет найти нужный ему товар, не переходя на сайт магазина, сравнить цены и сделать выбор, а затем в короткие сроки гарантированно получить изделие. Она позволит повысить узнаваемость отечественной ювелирной продукции в мире и снизить административные издержки для бизнеса», - отметила директор Департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и камней Юлия Гончаренко.

Маркетплейс будет работать на территории ЕАЭС. Производители из этих стран смогут продать свою продукцию без существенных вложений на старте. В будущем к площадке могут присоединиться ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай.

Сейчас создатели проекта — финансовые ведомства России и Беларуси, Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) — работают над выстраиванием оптимальной логистики, чтобы обеспечить быструю доставку заказа покупателю.

В 2022 году общий объем производства драгоценных украшений в ЕАЭС (без учета Беларуси) составил порядка $1,64 млрд, в ювелирной отрасли Евразийского союза задействовано 6 тыс. предприятий, отметила Юлия Гончаренко.