Последнее обновление: 27.07.2023 17:44

Цены на промпродукцию в ЕАЭС с начала 2023 года выросли на 7,8%

Индекс цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе в июне 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 107,8%, по сравнению с маем текущего года – 99,9%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2022 года отмечался значительный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 11,9%).

При этом цены производителей по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» выросли на 8,1%, в обрабатывающей промышленности – на 6,8%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 5,3%.



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