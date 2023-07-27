Словакия поможет Украине с экспортом зерна, но не за счет своих фермеров

Словакия намерена поддержать Украину в экспорте зерна на мировые рынки при условии, что это не будет сделано за счет собственного сельскохозяйственного сектора. Об этом в интервью информагентству TASR заявил министр сельского хозяйства Словакии Йожеф Биреш.

Словацкий чиновник предложил создать "коридоры солидарности" с использованием автомобильных, железнодорожных и водных путей для перемещения зерна из Украины на мировые рынки.

"Словакия стремится максимально помочь Украине в сфере инфраструктуры, чтобы условия транспортировки были максимально простыми и зерно попадало туда, где оно больше всего нужно", – сказал Биреш.

Отмечается, что этим летом Словакия ожидает самый большой за последние пять лет урожай зерновых, причем производство будет на 12% выше среднего показателя за этот же период.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября. С предложением продлить запрет в Еврокомиссию обратились пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.