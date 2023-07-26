В Молдове пронесся мощный ураган: ряд населенных пунктов остались без электричества

Накануне вечером центральными и северными регионами Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями. Об этом сообщает NewsMaker.

Из-за сложных погодных условий в ряде регионов страны фиксировали массовые отключения электроэнергии, в частности в некоторых районах Кишинева.

По состоянию на утро 26 июля, без электричества остаются 76 населенных пунктов в пяти районах Молдовы.

Кроме того, сильный ветер повалил деревья, в результате чего проезд по некоторым трассам был заблокирован. Сейчас спасатели убирают поваленные деревья.