Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Минобороны США во вторник объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Новый пакет помощи США, как и предполагалось, предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й такой транш с февраля 2022 года.

Помощь содержит в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также 120-мм и 60-мм минометные мины.

Кроме того, в пакете американской военной помощи – ракеты TOW, беспилотные авиационные комплексы Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, "тактические аэронавигационные системы", подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, приборы ночного видения и тепловизионные системы, а также запчасти и учебные боеприпасы.

Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.

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