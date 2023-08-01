Последнее обновление: 01.08.2023 12:05

США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине

США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же самом, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала об истощении запасов боеприпасов у Украины и активизировала усилия, чтобы доставить снаряды Киеву.

Увеличение поставок планируется за счет международных союзников в краткосрочной перспективе и наращивания производства в США в течение следующих двух лет.

Согласно данным армии США, Вашингтон имеет целью производить до 90 тысяч боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году, по сравнению с 24 тысячами сейчас и 14 тысячами в месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

Также, США переоснащают завод в Канаде и устанавливают новую сборочную линию в штате Техас. Армейские чиновники заявили, что они также могут создать новые мощности для загрузки, сборки и упаковки 155-мм боеприпасов в штатах Арканзас, Айова и Канзас.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование