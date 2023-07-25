ЕС одобрил законодательство для уменьшения углеродного следа морского транспорта

Совет ЕС принял так называемую морскую инициативу FuelEU maritime, которая предусматривает увеличение роли возобновляемого и низкоуглеродистого топлива в целях уменьшения углеродного следа морского сектора в Евросоюзе. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Новый закон обеспечит правовую определенность для операторов судов и производителей топлива и поможет запустить широкомасштабное производство экологически чистого морского топлива, тем самым существенно способствуя достижению наших климатических целей на европейском и глобальном уровнях", – заявила Ракель Санчес Хименес, министр транспорта, мобильности и городского развития Испании, которая председательствует в Совете ЕС.

Основной целью морской инициативы FuelEU, как ключевой части пакета ЕС Fit for 55, является увеличение спроса и последовательное использование возобновляемых и низкоуглеродных видов топлива, а также сокращение выбросов парниковых газов в секторе судоходства, обеспечивая при этом бесперебойную работу морских перевозок и избегая искажений на внутреннем рынке.

Новое законодательство имеет целью вывести морской транспорт на траекторию достижения климатических целей ЕС на 2030 и 2050 годы и должно играть фундаментальную роль в выполнении европейского климатического законодательства.

После сегодняшнего официального принятия новый регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС после лета и вступит в силу на двадцатый день после этой публикации. Новые правила будут применяться с 1 января 2025 года, за отдельными исключениями, которые будут действовать с 31 августа 2024 года.

Морская инициатива FuelEU является частью пакета Fit for 55. Представленный Европейской комиссией 14 июля 2021 года, этот пакет имеет целью позволить ЕС сократить чистые выбросы парниковых газов минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года и достичь климатической нейтральности в 2050 году.

Совет ЕС также принял закон, предусматривающий увеличение количества станций подзарядки электроавтомобилей и заправки альтернативными видами топлива.