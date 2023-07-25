Последнее обновление: 25.07.2023 17:57

Литва предлагает экспортировать украинское зерно через балтийские порты

Министры иностранных дел, транспорта и сельского хозяйства Литвы передали в Европейскую комиссию предложение об укреплении транспортного маршрута между Украиной и странами Балтии, чтобы обеспечить альтернативные маршруты экспорта украинского зерна и другой продукции.

«Балтийская инфраструктура может стать выгодным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты Балтийского моря имеют большие возможности для перевалки сельхозпродукции - 25 млн тонн в год только зерна», – говорится в письме литовских министров.

В коммюнике МИД Литвы отмечалось, что «упрощение административных процедур на польско-украинской границе, перенос таможенных процедур в балтийские порты могут позволить в несколько раз увеличить автомобильные и железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции».

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис несколько месяцев назад указывал, что очереди на украинско-польской границе препятствуют беспрепятственной перевозке украинского зерна по железной дороге в Литву через Польшу. Он предложил перенос таможенного и санитарного контроля с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеда и улучшение отслеживания грузов на территории Польши.

На прошлой неделе Россия вышла из зерновой сделки, которая гарантировала безопасный экспорт зерна и удобрений из Украины через Черное море.



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