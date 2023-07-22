Болгария заберет у Лукойла контроль над портом Росенец

Парламент Болгарии в пятницу принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец возле города Бургас российскому нефтяному гиганту "Лукойл", сообщает болгарский портал БНР.

Предложение прекратить договор концессии на порт Росенец, внесенное на этой неделе, приняли сразу в первом и втором чтении, где его поддержали 144 депутата парламента Болгарии, против высказались 52 парламентария.

По словам инициаторов поправки, этот шаг соответствует санкциям, наложенным Европейским Союзом против России, и концессия нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" над портом также подпадает под сферу действия санкций.

Согласно поправке, в течение двух недель после отзыва концессии Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии должно взять на себя оперативное управление объектами.

"Прекращение концессии не позволит России использовать болгарскую инфраструктуру для финансирования войны в Украине", – говорится в сообщении.

Терминал Росенец, предназначенный для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья, "Лукойл" взял в концессию в 2011 году. Временное правительство Болгарии в прошлом году решило продлить концессию на 24 года.