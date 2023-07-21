США ввели санкции против сербской компании за помощь России

В последнем санкционном списке, который Соединенные Штаты объявили в четверг, присутствует компания MCI Trading DOO из Белграда, которую подозревают в содействии уклонению от санкций России.

Министерство финансов США отметило, что MCI Trading DOO помогала российской компании АК "Микротех" в приобретении высокотехнологичного оборудования в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, которое затем использовалось в оборонной промышленности РФ.

Против сербской компании и ее директора Ивана Цветича санкции ввели за "материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки АК "Микротех".

Сама MCI Trading DOO на своем сайте указывает, что занимается преимущественно "неспециализированной оптовой торговлей".

Министерство финансов США на прошлой неделе также объявило о санкциях против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, причастного к "транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением", а также использованию полномочий для поддержки действий России.