Последнее обновление: 18.07.2023 13:46

Встреча G20 в Индии завершится без совместного заявления из-за раскола по войне в Украине

Категории: G20 Индия

Двухдневные переговоры между министрами финансов стран G20 завершатся во вторник без совместного заявления из-за разногласий между крупными странами относительно войны в Украине.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и ее войны в Украине. Однако Россия и ее партнер Китай выступали против любого такого шага, пишет Reuters со ссылкой на индийского чиновника.

Кроме того, Индия как хозяйка встречи не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов, сказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые страны настаивали на том, чтобы называть конфликт войной, в то время как Россия называет свою захватническую войну "специальной военной операцией".

Встреча в западном штате Гуджарат является третьей финансовой встречей G20 во время председательства Индии в объединении 20 государств.

Индия не смогла подготовить совместное заявление ни по одному из ключевых направлений, с тех пор как она взяла на себя председательство в G20 в декабре прошлого года.



<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование