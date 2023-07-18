Беларусь хочет возродить торговлю с Кубой

Белорусская делегация чиновников и не только в ходе переговоров с властями Кубы обсудила способы активизации белорусско-кубинских отношений, в том числе через механизм двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Согласована повестка и достигнута договоренность о проведении ее следующего заседания уже во второй половине сентября текущего года. Традиционно особое внимание уделено вопросам поставок различной белорусской техники и запасных частей, востребованных продуктов питания и иной белорусской продукции на Кубу. В данном контексте обсуждена тема финализации и подготовки к подписанию протокола к Соглашению о взаимных поставках», - говорится в сообщении МИД РБ.

Также обсуждалось белорусско-кубинское сотрудничество в сфере науки, биотехнологий и фармакологии.

«В рамках деловой повестки дня дополнительно прошли переговоры Председателя наблюдательного Совета ОАО «Амкодор» Александра Шакутина, Генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка, представителей ОАО «МАЗ» и банковского сектора в Торговой палате Кубы», - также сказано в сообщении.