Индия задумалась над резким сокращением экспорта риса

Крупнейший в мире экспортер риса Индия рассматривает возможность запрета большей части экспорта этой культуры из-за опасений инфляции.

Это может привести к росту и так высоких мировых цен на фоне возвращения разрушительного погодного явления Эль-Ниньо, сообщает Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что правительство Индии "обсуждает план по запрету экспорта всего риса, кроме сорта басмати", из-за роста внутренних цен и риска увеличения инфляции.

В случае введения запрет затронет около 80% экспорта риса из Индии, что скажется на резком росте мировых цен на рис, которые и без того уже взлетели до двухлетнего максимума из-за опасений, что возвращение Эль-Ниньо нанесет ущерб урожаю.