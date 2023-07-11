Украина национализировала миллиардные активы российских олигархов

Высший антикоррупционный суд по материалам ГБР национализировал активы нескольких приближенных к кремлю российских олигархов на миллиарды гривен.

Речь идет, в частности, об Аркадии и Игоре Ротенбергах, Олеге Дерипаске и Евгении Гинере, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими владельцами, деятельность которых подпадала под действие пункта 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур одиозные российские олигархи, приближенные к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер", - говорится в сообщении.

В собственность Украины поступили ООО «Глуховский карьер’кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод» (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн); ТРЦ «Ocean Plaza», ориентировочной стоимостью более 350 млн долл. США (Ротенберги), 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (Гинер).

Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», которое кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».

Структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта, отметили в ГБР.

В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники. Владельцы других национализированных Украиной активов — россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

По данным ГБР, национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.