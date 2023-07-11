Последнее обновление: 11.07.2023 16:40

Доллар и юань активно снижаются на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 11 июля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,43 копейки или 0,8%, до 3,0259 рубля при объеме торгов $4,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,67 копейки или 0,5%, до 3,3430 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1204 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,3 копейки или 0,55% до 4,1901 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2,8 млн. юаней.

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