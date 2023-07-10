В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что речь идет именно о строительстве, а не об очередном этапе согласований.

Ожидается, что строительство завода продлится около двух лет, там будут собирать ударные беспилотники Bayraktar TB2, тяжелый беспилотник Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma. Часть из них будет укомплектована украинскими двигателями.