США готовят новые ограничения на экспорт чипов в Китай

Власти США рассматривают возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта, рассчитывая затруднить поступление на китайский рынок технологий, имеющих в том числе и военное назначение, пишет Financial Times.

Министерство торговли намерено обновить меры экспортного контроля, введенные в октябре прошлого года, сообщают источники издания. Дополнительные ограничения, вероятно, еще больше затруднят поставки чипов американских Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. в Китай.

Новые меры серьезно ударят по Nvidia, которая предложила китайским компаниям чипы A800 и H800 в качестве альтернативы высокопроизводительным полупроводниковым компонентам, подпавшим под экспортные ограничения в октябре.

Эти чипы в данный момент являются самой важной технологией, поддерживающей исследования и разработки китайских технологических компаний в сфере ИИ. Tencent, Alibaba, Baidu Inc., ByteDance и другие компании КНР разместили дополнительные заказы на продукцию Nvidia на фоне взрывного развития технологий генеративного искусственного интеллекта, сообщают источники FT.

Главный исполнительный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуан в мае этого года говорил в интервью газете, что меры экспортного контроля, вводимые США, "связали руки" Nvidia, лишив ее возможности продавать передовые полупроводниковые компоненты на одном из крупнейших для компании рынков, передает Интерфакс.

Тогда он отметил, что китайские производители уже начали создавать собственные чипы, чтобы составить конкуренцию Nvidia на рынке игровых и графических процессоров, а также в сегменте ИИ.

Газета The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на свои источники, что новые меры экспортного контроля могут быть введены Вашингтоном в следующем месяце.