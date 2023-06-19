Почти 60% избирателей̆ Швейцарии поддержали на состоявшемся в воскресенье референдуме переход страны к нулевому уровню выбросов в атмосферу к 2050 году.

Такой̆ режим (его также называют "углеродной̆ нейтральностью") означает, что страна должна производить столько же парниковых газов, сколько может быть поглощено, передает BBC.

Ровно два года назад жители Швейцарии отвергли похожий̆ закон , согласно которому для сокращения вредных выбросов должны были вводиться дополнительные налоги на бензин и авиабилеты.

Новая версия "климатического закона" несколько мягче: она предполагает, что Швейцария должна значительно сократить свою зависимость от импорта нефти и газа и заменить их экологически чистыми местными альтернативами, такими как ветровые и солнечные электростанции.

Закон предполагает, что в течение следующих 10 лет для перехода на возобновляемые источники энергии будет направлено 2,2 млрд долларов.

Проблема изменения климата для Швейцарии особенно важна, поскольку в стране с невиданной̆ ранее скоростью начали таять ледники: в прошлом году они потеряли более 6% своего объема. А с 2001 по 2022 год, как передает AFP, ледники сократили свой объем на треть.

Законопроект получил поддержку, несмотря на то, что против него возражала правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) - крупнейшая в стране.

SVP утверждала, что сокращение вредных для климата выбросов на 75% к 2050 году по сравнению с 1990 годом приведет к резкому росту цен на энергоносители.

Лидер SVP Марко Кьеза назвал законопроект "утопическим" и заявил, что он повысит затраты на энергию на 400 млрд швейцарских франков (более 400 млрд евро), но практически не повлияет на глобальный̆ климат.

Партия собрала достаточно подписей̆, чтобы провести референдум в рамках швейцарской̆ системы прямой̆ демократии, но результат оказался не в ее пользу.

Согласно швейцарской̆ системе прямой̆ демократии, для проведения референдума достаточно собрать 100 тысяч подписей̆. В результате практически все сколько-нибудь важные вопросы там решаются прямым голосованием.