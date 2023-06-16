Intel построит новый завод по производству полупроводников в Польше за $4,6 млрд.

Американская корпорация Intel Corp. инвестирует $4,6 млрд в строительство нового завода по производству полупроводников в Польше, сообщила пресс-служба компании.

Проектные работы начнутся немедленно, а строительство объекта под Вроцлавом - после одобрения Европейской комиссией. Комплекс поможет создать около 2 тысяч рабочих мест в Intel и еще тысячи в других компаниях.

Вместе с действующим заводом в ирландском Лейкслипе и планируемым к строительству заводом в германском Магдебурге польский комплекс позволит сформировать "первую в своем роде" сквозную передовую цепочку создания полупроводниковой продукции в Европе.

Глава Intel Пэт Гелсингер назвал Польшу, где компания работала и прежде, "очень конкурентоспособной" с точки зрения себестоимости.

"Мы рады, что самый крупный в истории Польши greenfield инвестиционный проект курирует Intel, легенда Кремниевой долины, известная своими инновациями", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.