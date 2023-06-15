Доля МАЗа на рынке РФ упала более чем в 2 раза

Доля белорусского производителя автотехники «МАЗ» на российском рынке за первые 3 месяца 2023 года снизилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Причиной такого снижения присутствия на рынке РФ первый вице-премьер РБ Николай Снопков назвал резкую экспансию китайских брендов.

"Мы уже наблюдаем экспансию восточных партнеров и на белорусском, и на российском рынке автомобильной и грузовой техники. Динамика пугающая. За три месяца 2022 года доля брендов в сегменте грузовой техники из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию составляла всего 9,5%, за три месяца 2023 года - увеличилась почти до 58%", -заявил Снопков на форуме в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

"Рынок теряют как белорусские, так и российские производители. МАЗ снизил свое присутствие на российском рынке в этот период с 8,9% до 3,5%. КАМАЗ тоже снизил свое присутствие на своем российском рынке с 38% до почти 17%", - констатировал Снопков.

По его словам, схожая картина "по тракторам, погрузчикам, карьерным самосвалам, автобусам".

"Не могу сказать, что дело только в ценах. Хотя даже без применения преференциальных тарифов в торговле цены на электробусы, трактора, погрузчики в два, а то и в три раза ниже, чем наши", - сказал Снопков. Он также добавил, что "западные санкции также внесли в это свою лепту, дилеры начали искать новых поставщиков в Азии".

Для сохранения производства Снопков предлагает принять антидемпинговые меры.

"Мы будем предлагать [ряд мер] в рамках развития союзных программ на 2024-2026 годы. Речь идет не просто о повышении импортных пошлин. Я имею в виду антидемпинговые, спецзащитные меры. И здесь реагировать должны не только регуляторы и отраслевики, но и национальные производители, у которых есть право инициировать соответствующие расследования", - пояснил Снопков.