Последнее обновление: 13.06.2023 18:15

Лукашенко поднял потолок повышения коммунальных тарифов

Лукашенко указом №171 поднял предел повышения тарифов на коммунальные услуги в течение года с $5 до 0,5 базовой величины (с 14,93 рубля до 18,5 рубля).

«… предусмотрено, что максимально допустимый рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги не должен превышать 0,5 базовой величины (вместо ранее установленного долларового эквивалента)», - говорится в официальном комментарии к указу.

Документом также приостановлено право коммерческим организациям, расположенным в сельской местности, экспортировать сухое обезжиренное молоко и масло без биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.

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