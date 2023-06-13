Лукашенко поднял потолок повышения коммунальных тарифов

Лукашенко указом №171 поднял предел повышения тарифов на коммунальные услуги в течение года с $5 до 0,5 базовой величины (с 14,93 рубля до 18,5 рубля).

«… предусмотрено, что максимально допустимый рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги не должен превышать 0,5 базовой величины (вместо ранее установленного долларового эквивалента)», - говорится в официальном комментарии к указу.

Документом также приостановлено право коммерческим организациям, расположенным в сельской местности, экспортировать сухое обезжиренное молоко и масло без биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.