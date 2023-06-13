Последнее обновление: 13.06.2023 18:15

Макрон хочет вернуть во Францию производство важнейших медпрепаратов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возвращение на территорию Франции производства около 50 важнейших медикаментов, сообщает BFMTV/

Макрон отметил, что страна должна позаботиться о безопасности поставок важных медицинских препаратов "или путем диверсификации, или релокации", поскольку в последнее время во Франции участились случаи дефицита в аптеках тех или иных препаратов.

Он также заявил, что из около 50 важнейших препаратов производство половины существенно увеличат во Франции уже в последующие месяцы.



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