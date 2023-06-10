Канада продлила режим беспошлинного ввоза товаров из Украины

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд в пятницу объявила о продлении еще на год, то есть до 9 июня 2024 года, режима беспошлинного импорта товаров из Украины, призванных поддержать ее экономику в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Решение канадского правительства обеспечит дальнейший беспошлинный импорт украинских товаров в Канаду, в частности стали и товаров, поставки которых регулируются квотами.

Режим, введенный год назад, временно отменяет пошлины, антидемпинговые и компенсационные пошлины, применяемые к импорту украинских товаров в Канаде.

В то же время после 9 июня 2023 года Канада не будет продлевать таможенные льготы на товары, защищенные правительством в рамках системы управления предложением (то есть власти умышленно ограничивают их производство и квотируют их импорт) – в частности яйца, мясо птицы и молочные продукты.

Как уточнила Фриланд, Канада позволит Украине продолжать беспошлинные поставки этих продуктов в рамках квот Всемирной торговой организации, но будет взимать пошлину с поставок сверх этих квот. Решение не касается товаров, отправленных до 9 июня 2023 года.

В то же время, как пишет Reuters, в прошлом году Украина экспортировала в Канаду только одну партию мороженого на 6000 канадских долларов, поэтому маловероятно, что ее сельскохозяйственный экспорт как-то влиял на канадский рынок.

Продление беспошлинного режима для украинского импорта основывается на соглашении о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) и его модернизации, объявленной в апреле этого года.

С момента вступления CUFTA в силу 1 августа 2017 года тарифы были отменены на 99,9% импорта из Украины, в частности рыбу и морепродукты, подсолнечное масло и минералы, 99,9% промышленных товаров, и 99,9% сельскохозяйственной продукции.