Безработица в ОЭСР осталась на рекордно низком уровне в 4,8% в апреле

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2023 года составила 4,8%, не изменившись относительно марта, сообщила ОЭСР.

Это рекордно низкий уровень за всю историю подсчета показателя, он фиксируется третий месяц подряд.

Безработица осталась на мартовском уровне в 10 странах ОЭСР, снизилась в 14 государствах и выросла в 9. В восьми странах безработица находится на рекордно низком уровне или близко к нему, включая Канаду, Францию, Германию и США.

Количество безработных в странах ОЭСР уменьшилось до 33,042 млн человек с 33,166 млн человек в марте. Показатель держится около рекордно низкого уровня, зафиксированного в июле прошлого года, передает Интерфакс.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце осталась на уровне 5%, среди мужчин - снизилась до 4,6% с 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) снизился до 10,2% с 10,4%, обновив минимум с 2005 года.

В еврозоне безработица в апреле снизилась до 6,5% с 6,6%, в Европейском союзе - осталась на уровне 6%.

В США безработица понизилась до 3,4% с 3,5%, в Японии - до 2,6% с 2,8%, в Италии - до 7,8% с 7,9%, в Испании - до 12,7% с 12,8%, в Южной Корее - до 2,6% с 2,7%, в Португалии - до 6,8% с 7%.

Тем временем в Мексике показатель вырос до 2,9% с 2,7%, в Австралии - до 3,7% с 3,5%, в Австрии - подскочил до 5,1% с 4,5%. В Германии безработица осталась на уровне 2,9%, в Канаде - на уровне 5%, во Франции - на отметке 7%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств.