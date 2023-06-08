Последнее обновление: 08.06.2023 13:46

СК назвал возможные причины взрыва на Светлогорском ЦКК

Следственный комитет Беларуси допускает, что причинами взрыва на Светлогорском комбинате (ЦКК) могли стать нарушения регламента проведения ремонтных работ и технологического процесса.

В результате взрыва погибли три работника предприятия (24, 31 и 42 года). Ещё два человека получили телесные повреждения.

«Следствием проверяется версия формирования взрывчатой газовоздушной смеси в ходе проведения ремонтно-очистных работ без регламента, а также версии о допущенных нарушениях в технологическом процессе», - говорится в сообщении СК РБ.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование