Франция за 7 лет потратит 413 млрд евро на оборону

Национальная ассамблея Франции в среду одобрила увеличение семилетнего оборонного бюджета страны до 413 миллиардов евро, которое Министерство обороны называло необходимым для поддержания обороноспособности страны, сообщило Le Figaro.

Так называемый законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы поддержали 408 депутатов нижней палаты парламента Франции, против проголосовали 87 – прежде всего представители левых Коммунистической партии и группы "Франция непокоренная".

Окончательное принятие законопроекта в верхней палате парламента, Сенате запланировано на 14 июля, после чего его должен подписать президент.

Документ предусматривает увеличение оборонного бюджета Франции в 2030 году до 69 миллиардов евро, тогда как в 2023-м он составляет 44 миллиарда евро. Таким образом, в течение следующих семи лет расходы будут расти на 3-4 млрд.

Причиной увеличения расходов министр обороны Франции Себастьен Лекорню называл угрозы терроризма, войну в Украине, милитаризацию космоса и рост сложности кибератак. Также дополнительное финансирование должно смягчить влияние инфляции.

К 2030 году Минобороны Франции планирует получить до 150 бронированных машин Jaguar и три дополнительных фрегата. Программы, связанные с ядерным сдерживанием Франции, и график строительства авианосца следующего поколения до 2038 года сохраняются.

Сэкономить пришлось на поставке дополнительных боевых самолетов Rafale – их перенесут на 2032 год. Несколько сократят и космическую программу – не будут запускать третий спутник связи Syracuse IV.