В Румынии ждут дефицита сахара после запрета на экспорт украинского

Решение правительства Украины временно запретить экспорт сахара может привести к его недостатку в Румынии – крупнейшем импортере, сообщает румынское издание Observator News.

Румыния является крупнейшим импортером сахара из Украины. С октября 2022 по апрель 2023 года она ввезла почти 85 тысяч тонн украинского сахара, что в 26 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На румынский импорт сахара из Украины приходится 30% общего объема его импорта в Европейском Союзе.

Кроме того, сейчас в Румынии остались лишь два сахарных завода. Один из них, в городе Лудуш, в последние годы испытал финансовые трудности и был спасен в начале этого года.

"У нас был очень большой контракт на июль, 15 тысяч тонн, подписанный с Украиной. Но производитель больше не сможет поставить это количество. В течение двух месяцев мы не сможем присутствовать с товаром. Покупатели, безусловно, могут ожидать повышения цен на полках. Товара очень мало", – сказала акционерка завода Михаэла Неагу.

Производство собственного сахара в Лудуше должно начаться уже в сентябре. Сахар будут делать из свеклы, которую будут поставлять 250 румынских фермеров.

Кабинет министров Украины ввел ограничения на экспорт сахара с 5 июня до 15 сентября.