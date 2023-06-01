ЕАБР предсказывает рост ВВП Беларуси в 2023 году при наличии спроса в России

Эксперты ЕАБР прогнозируют рост экономики Беларуси в 2023 году на 2,2% при условии роста потребительского спроса в РФ.

«Восстановление спроса в России и частичная перестройка логистических цепочек будут способствовать росту экономики Беларуси на 2,2% в 2023 году. В дальнейшем темпы стабилизируются около 1%», - говорится в квартальном макрообзоре банка.

«В среднесрочной перспективе деловая активность в этих странах по-прежнему будет сдерживаться повышенной неопределенностью, трудностями в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничением доступа к передовым технологиям», - также сказано в обзоре.

По оценке ЕАБР инфляция в Беларуси по итогам года прогнозируется на уровне 7,8%, среднегодовой курс белорусского рубля упадет до 2,9 рубля за 1 доллар.