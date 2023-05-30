Последнее обновление: 30.05.2023 13:17

Daimler Truck и Toyota объединят MFTBC и Hino Motors в одну компанию

Германская Daimler Truck и японская Toyota Motor во вторник подписали необязывающее соглашение об объединении своих подразделений Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) и Hino Motors.

Как сообщается в пресс-релизе Daimler Truck, они будут объединены в холдинговую компанию, акции которой будут котироваться на Токийской фондовой бирже.

Daimler Truck владеет свыше 89% MFTBC, которая выпускает грузовые автомобили и автобусы под маркой Fuso, остальная доля принадлежит группе Mitsubishi. Hino Motors также производит автобусы и грузовики различного назначения, Toyota владеет её контрольным пакетом.

Daimler Truck и Toyota будут иметь равные доли в новой компании со значительной долей внешних акционеров.

Детали сделки и корпоративной структуры будут согласованы позднее в юридически обязывающих окончательных соглашениях, отмечается в сообщении. Их подписание ожидается в первом квартале 2024 года, а закрытие сделки - к концу следующего года.



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