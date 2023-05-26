Hyundai и LG инвестируют $4,3 млрд в строительство аккумуляторного завода в США

Две южнокорейские компании – Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions – подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое построит завод по производству аккумуляторов в США стоимостью $4,3 млрд, говорится в совместном пресс-релизе.

Документ подписан в пятницу в Сеуле. Завод будет построен в штате Джорджия, где Hyundai уже возводит фабрику по производству электромобилей.

Ожидается, что выпуск аккумуляторов на новом заводе начнется в конце 2025 года. Завод сможет производить батареи совокупной емкостью 30 гигаватт-часов в год – этого объема хватит для производства 300 тыс. электромобилей.

Это второе совместное предприятие Hyundai и LG Energy. Летом 2021 года они анонсировали инвестиции в размере $1,1 млрд в строительство завода по выпуску аккумуляторов в Индонезии. Эта страна является крупнейшим производителем никеля, который используется в производстве аккумуляторных батарей.