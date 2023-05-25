Последнее обновление: 25.05.2023 17:56

Индонезия хочет импортировать удобрения из Беларуси

Индонезия заинтересована в импорте удобрений из Беларуси и России, заявил в четверг посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

"Нам нужно поддерживать сотрудничество с Россией, с Беларусью. Для этих двух стран Индонезия - это очень важный импортер калийных удобрений, и это очень важная продукция для развития нашего сельского хозяйства. У нас большой спрос на эту продукцию, поэтому нам нужно усиливать связи в этом направлении и сотрудничать дальше в области сельского хозяйства, в области поставки удобрений", - заявил Таварес, которого цитирует ТАСС.

По его словам, при наличии инвестиционных инициатив в совместные проекты в области сельского хозяйства стороны смогут получить дополнительную ценность от их реализации.

"Если есть инициативы по совместным инвестициям, совместным проектам в Индонезии по такого рода направлениям, мы можем получить дополнительную ценность <...> от этого развития, и это замечательно", - сказал дипломат.



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