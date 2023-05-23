Венгерский форинт просел к евро на заявлениях Орбана против ЕС и Украины

Венгерский форинт только во вторник просел на 0,9% по отношению к евро после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не разделяет позицию Европейского Союза в отношении Украины.

Это худший результат среди валют развивающихся стран, пишет Bloomberg. Снижение курса нацвалюты, впрочем, не мешает планам Центробанка Венгрии снизить ключевую процентную ставку "овернайт", согласно оценкам экспертов, на один процентный пункт до 17%.

Банк Венгрии рассматривает этот шаг как начало серии снижений стоимости официальных заимствований.

Действующая в Венгрии ставка на уровне 18% до настоящего времени привлекала инвесторов, благодаря чему форинт с начала года вырос на 6% по отношению к евро, уступая лишь мексиканскому, колумбийскому и чилийскому песо среди развивающихся стран.

Снижение ставки овернайт сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным как с внутренними, так и с внешними факторами, говорят эксперты.

Ранее в интервью Bloomberg Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.