Рада Украины рекомендует правительству разработать план замещения товаров из РФ и Беларуси

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует Кабмину в трехмесячный срок разработать план замещения украинскими товарами импорта из РФ и Беларуси в Украину, ЕС и другие страны.

Как сообщил заместитель председателя комитета Дмитрий Кисилевский, согласно исследованию CMD-Ukraine, потенциал такого замещения для украинской промышленности составляет $25,5 млрд. и охватывает прежде всего машиностроение, металлургию, химическую отрасль, пищевую промышленность, а также деревообработку.

Кроме того, экономический комитет рекомендовал правительству в трехмесячный срок представить подробный план замещения остановленного ранее импорта из РФ и РБ продукцией украинского производства, сообщают украинские СМИ.

Приоритетное внимание в замещении должно касаться таких групп товаров как химические удобрения, железнодорожные вагоны, грузовые автомобили и общественные автобусы, флоат-стекло, нефтепродукты, строительные материалы т.д.

По результатам исследования потенциал замещения Украиной импорта из России составляет $5,85 млрд, из Беларуси – $3,88 млрд.

"Замещение российских и белорусских товаров украинскими на рынках Украины и ЕС должно стать приоритетом для правительства… Для украинских заводов это суммарно открывает потенциал заказов на $35 млрд. в год, что позволит увеличить поступления в госбюджет и создать тысячи новых рабочих мест для украинцев, возвращающиеся из-за границы", - заметил Кисилевский.