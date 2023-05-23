Мировые цены на сахар остаются на максимуме за десятилетие

Цены на сахар-сырец в мире остаются в районе $0,26 за фунт на опасениях сокращения поставок, сообщает Trading Economics.

Это близко к максимуму более чем за одиннадцать лет (с октября 2011 года), составляющему $0,27 за фунт, достигнутому в конце апреля.

Международная организация по сахару (ISO) в майском отчете резко ухудшила прогноз переизбытка сахара в 2022/23 сельхозгоду - до 850 тыс. тонн по сравнению с 4,12 млн тонн месяцем ранее. Это обусловлено пересмотром в сторону уменьшения ожидаемых объемов поставок из таких ключевых регионов, как Европа, Китай, Таиланд и Индия.

По оценке ISO, производство сахара в этом году составит 177,36 млн тонн против предыдущего прогноза в 180,43 млн тонн. При этом его потребление в мире увеличится до 176,51 млн тонн.

"Мы перешли от ожидаемого профицита сахара в этом году к его полному отсутствию", - полагает президент независимого брокера JSG Commodities Фрэнк Дженкинс, передает Интерфакс.

Всего несколько месяцев назад он ожидал, что производство сахара превысит спрос примерно на 4-6 млн тонн. "Из-за потерь урожая в Индии, Китае, Европейском союзе, Таиланде и Мексике эти оценки снизились, по сути, до уровня баланса, поэтому о реальном профиците говорить не приходится", - сказал эксперт, слова которого приводит издание Barron''s.

"Неблагоприятная погода стала гораздо более значительной проблемой для всей сельскохозяйственной продукции, включая сахар", - полагает аналитик брокерской компании Marex Робин Шоу. "Настоящий враг сахара - засуха", а их в мире стало больше, добавил он.

Шоу прогнозирует, что спрос на сахар, вероятно, превысит производство на 6-7 млн тонн в течение следующих трех лет. Ранее он ожидал, что в этом году профицит составит около 4 млн тонн.

К неблагоприятной погоде "можно добавить потенциальное снижение урожайности из-за высоких цен на удобрения в последние пару лет, что не помогает рынку сахара", отмечает старший аналитик по сахару консалтинговой фирмы DNEXT Intelligence Джон Стэнсфилд.

По данным ISO, около 80% мирового производства сахара приходится на сахарный тростник, а 20% - на свеклу. Крупнейшими производителями являются Бразилия и Индия, а также ЕС и Таиланд.