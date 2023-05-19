В Беларуси повысили тарифы на стоматологические услуги

Минздрав Беларуси постановлением № 75 от 11 мая 2023 года повысил тарифы на некоторые стоматологические услуги, включая ортопедические, зуботехнические и услуги по лучевой диагностике (рентгеновские снимки зубов).

"Документ принят для ликвидации (снижения) убыточности по регулируемым стоматологическим (ортопедическим и зуботехническим) услугам, он предусматривает их повышение на 30%", - говорится в комментарии министерства.

Минздрав напомнил, что в соответствии с законодательством платные стоматологические (ортопедические и зуботехнические) услуги подлежат ценовому регулированию.

"Повышение предельных максимальных тарифов на данные медицинские услуги с 2015 года производилось лишь в ноябре 2021 года на 4%. Регулируемые платные стоматологические (ортопедические и зуботехнические) услуги, по которым установлены предельные максимальные тарифы, в настоящее время являются убыточными, в том числе по отдельным наименованиям медицинских услуг отрицательная рентабельность достигает 93%», - утверждает ведомство.

При этом в Минздраве уверяют, что "на протяжении семи лет произошел рост затрат организаций здравоохранения по всем статьям расходов (заработная плата, коммунальные платежи, транспорт, связь и другие), компенсировать которые возможно за счет повышения предельных тарифов".