С 25 мая в Беларуси вводятся сезонные ограничения для грузовиков

С 25 мая 2023 года в Беларуси вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования. Это следует из постановления Министерства транспорта и коммуникаций № 5 от 5 мая 2023 г.

«Установить, что с 25 мая по 31 августа 2023 года максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования (их участкам) с асфальтобетонным покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной температуре воздуха более 25 градусов по Цельсию не должна превышать 6 тонн», - говорится в постановлении.

Документом также установлено, на какие транспортные средства не распространяются вышеуказанные временные ограничения. В частности, к ним отнесены:

транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, лекарственных средств и иных грузов, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки сушенки торфяной, брикетов топливных на основе торфа;

колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу с 19 мая 2023 г.