ЕБРР и ЕС помогут Молдове восстановить две железнодорожные ветки

Еврокомиссия и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) помогут Молдове восстановить два участка железной дороги, запуск которых будет способствовать экономическому развитию страны, а также упростит железнодорожный транзит украинских грузов в ЕС. Об этом заявили в пресс-службе ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития и Еврокомиссия утвердили финансовый пакет, по которому ЕС предоставляет Молдове инвестиционный грант в размере 20 млн евро для восстановления двух важных участков железной дороги.

Кроме того, ЕБРР предоставляет Молдове займ в размере 23 млн евро на реализацию проекта, а еще 28 млн из его общего бюджета 71 млн евро профинансирует Молдавская железная дорога (Calea Ferata din Moldova).

"Цель проекта – нарастить логистический и транзитный потенциал путем восстановления железнодорожной инфраструктуры сначала на участке Велчинец-Бельцы-Унгены, а на втором этапе работ – секции Кишинев-Каинары… Восстановление ветвей молдовского железнодорожного коридора север-юг будет способствовать экономическому развитию Молдовы и упростит транспортировку товаров из Украины через Молдову в ЕС", – отмечают в коммюнике.

Реализацией проекта будет заниматься Молдавская железная дорога.

В марте Украина и Молдова договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения.