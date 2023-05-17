Премьер-министр Беларуси похвастался успехами в экономике в I квартале 2023 года

В стране достигнут рекордно высокий уровень средней зарплаты в Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совмина по итогам социально-экономического развития Беларуси за первый квартал 2023 года.

"Общая ситуация в экономике стабильная, результаты имеют устойчивую положительную тенденцию. Сохранена макроэкономическая сбалансированность, положительное сальдо внешней торговли за первый квартал - около $243 млн. Объемы экспорта товаров и услуг за январь - март этого года составили $11,7 млрд. Это максимальный показатель за последние 10 лет", - подчеркнул Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он добавил, что инфляция в годовом выражении за четыре месяца этого года снизилась до 4,7%.

В полном объеме выполняются и социальные задачи государства.

"Мы вышли на положительный темп роста реальных доходов населения, который за первый квартал этого года превысил 100%. Реальная заработная плата выросла почти на 2%. Средняя зарплата в январе - марте составила Br1731, или $627, что является рекордным показателем для Беларуси", - добавил он.

Улучшаются и показатели по пенсионным выплатам.

"В мае с учетом последнего повышения средняя пенсия составит Br705, что на 21% больше в сравнении с маем прошлого года", - уточнил Роман Головченко.

Также Роман Головченко заявил об увеличении на четверть чистой прибыли организаций в январе-апреле 2023 года.

Роман Головченко подчеркнул, что сохранена управляемая ситуация на рынке труда.

"Все это базируется на реальных результатах работы экономики. Значительно улучшились финансовые показатели работы организаций - чистая прибыль увеличилась на 25% до Br4,7 млрд. При этом сумма чистого убытка по убыточным организациям сократилась на 27%, а количество убыточных организаций - на 86 единиц", - рассказал он.

По оперативным данным, за четыре месяца этого года обеспечен темп роста промышленного производства на 102,3% и продукции сельского хозяйства на 103,7%.

"Восстановлен прошлогодний уровень товарооборота розничной и оптовой торговли", - заключил глава правительства.