Последнее обновление: 17.05.2023 14:27

Илон Маск спрогнозировал сложный год для мировой экономики

Глобальную экономику ожидает сложный год, многие компании обанкротятся. Об этом заявил глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск на собрании акционеров компании.

"Впереди трудные 12 месяцев, и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре", - заявил Маск, которого цитирует MarketWatch.

По словам бизнесмена, макроэкономическая ситуация будет сложной не менее 12 месяцев, однако в последующие 12 месяцев произойдет разворот, и у долгосрочных инвесторов Tesla все будет "чрезвычайно хорошо".

Кроме того, компания планирует представить два новых продукта, которые будут "на голову выше всего", что есть на рынке, и попробует начать использовать традиционные методы рекламы, которых до этого избегала.

Маск также подтвердил, что в этом году начнутся продажи пикапов Cybertruck. При этом он опроверг слухи о своем уходе с поста главного исполнительного директора.



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