Лукашенко предоставил налоговые льготы спонсорам II Игр стран СНГ

Лукашенко подписал указ "О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года".

Спонсоры II Игр стран СНГ 2023 года, которые пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта, получили налоговые льготы, следует из указа №134 от 13 мая 2023 года.

«В целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов», - говорится в официальном комментарии к указу.

Документом устанавливается ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтеров. Среди них - безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.