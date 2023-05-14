Последнее обновление: 14.05.2023 11:37

Лукашенко предоставил налоговые льготы спонсорам II Игр стран СНГ

Лукашенко подписал указ "О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года".

Спонсоры II Игр стран СНГ 2023 года, которые пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта, получили налоговые льготы, следует из указа №134 от 13 мая 2023 года.

«В целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов», - говорится в официальном комментарии к указу.

Документом устанавливается ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтеров. Среди них - безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.



<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование