Безработица в Беларуси в I квартале 2023 года составила 3,6%

Уровень безработицы в Беларуси в I квартале 2023 года в соответствии с методологией Международной организации труда составил 3,6% от численности рабочей силы.

Занятость населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в I квартале 2023 года составила 66,3%, сообщает Белстат РБ.

По данным ведомства, в экономике Беларуси в марте 2023 года было занято 4175,9 тыс. человек (по белорусской методологии), что на 1,6% меньше, чем годом ранее (4245,8 тыс.).