Южная Корея ужесточает контроль над экспортом в Россию и Беларусь

Южная Корея ужесточает контроль над экспортом ряда товаров в Россию и Беларусь, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство торговли.

В частности, власти страны добавили еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и так далее, в список продукции запрещенной к поставке в РФ и Беларусь.

Таким образом общее количество товаров достигло 798, передает Интерфакс.

Как заявили в ведомстве, данный шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования этих товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях. Министерство добавило, что проведет индивидуальный анализ "исключительных случаев", когда экспорт возможен.

Агентство уточняет, что решение вступит в силу в пятницу, 28 апреля.